F1: Antonelli secondo in Olanda, a Monza da leader del Mondiale

Kimi Antonelli lascia l'Olanda con un secondo posto e soprattutto con la certezza di presentarsi al Gran Premio d'Italia da leader del Mondiale. Un italiano non arrivava a Monza in testa alla classifica iridata dai tempi di Alberto Ascari. Il pilota bolognese residente a San Marino ha chiuso il GP d'Olanda alle spalle di Lando Norris, dopo essere rimasto a lungo al comando di una gara segnata da due ripartenze e numerosi colpi di scena.

Antonelli, scattato bene al via e salito subito in seconda posizione alle spalle di Norris, ha conquistato la leadership alla ripartenza successiva alla bandiera rossa provocata dall'incidente di Max Verstappen, superando il britannico con una staccata aggressiva alla prima curva. Il giovane italiano ha poi mantenuto il comando fino alla seconda sosta, quando con le gomme dure ha perso progressivamente ritmo ed è stato raggiunto e superato da Norris al 54° giro.

Una virtual safety car, provocata dal ritiro di Esteban Ocon, ha consentito ad Antonelli di montare gomme soft e tornare competitivo. Nel finale il bolognese ha raggiunto il compagno di squadra George Russell, che su indicazione della Mercedes gli ha ceduto la seconda posizione senza opporre resistenza. "George oggi è stato un grandissimo uomo squadra", ha detto Antonelli al termine della corsa. Norris ha così conquistato la vittoria davanti ad Antonelli e Russell.

Quarto Lewis Hamilton, seguito dall'altra Ferrari di Charles Leclerc. Per Antonelli il risultato vale punti pesanti nella corsa al titolo: in vista del GP d'Italia del 6 settembre, il pilota Mercedes conserva 59 punti di vantaggio su Hamilton e Russell, ora appaiati al secondo posto nella classifica del Mondiale.







