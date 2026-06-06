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F1, Antonelli sorprende le Ferrari: pole a Monaco davanti a Verstappen

Quarta volta in stagione per l'italiano. Per la Rossa solo un terzo e un quarto posto, con Hamilton e Leclerc

6 giu 2026
Foto: F1
Foto: F1

Sembrava il turno della Ferrari, invece è ancora quello della Mercedes, per la sesta volta consecutiva. Kimi Anonelli si prende la pole position del Gran premio di Montecarlo di Formula 1, realizzando il miglior tempo davanti a un sorprendente Max Verstappen e a un questo punto deluso Lewis Hamilton.

Dopo aver dominato le prime due sessioni di prove libere e dopo il secondo e il terzo posto nell'ultima, la Rossa di Maranello si deve così accontentare del terzo e del quarto posto, sulla griglia di partenza del Gp in cui più conta la casella da cui si scatterà in gara. Esiguo il vantaggio di Antonelli nei confronti di Verstappen - solo 43 millesimi -, ma la differenza rispetto alle Ferrari è già più marcata: 228 millesimi meglio di Hamilton e 3 decimi meglio di Charles Leclerc.

Dietro di loro si è piazzato Isack Hadjar, a dimostrazione di una Red Bull che si sta trovando a proprio agio sul tracciato di Monte Carlo, mentre è solo sesto George Russell, a quasi quattro decimi dalla pole del compagno di squadra. Quarta fila per le McLaren di Oscar Piastri e Lando Norris. Nel weekend del Principato di Monaco non ci sarà la gara sprint, ma solo la gara lunga, in partenza domani alle 15.




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