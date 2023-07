FORMULA 1 F1, Austria: dominio assoluto di Verstappen nella Sprint, Sainz 3°

F1, Austria: dominio assoluto di Verstappen nella Sprint, Sainz 3°.

Doppietta Red Bull nella Gara Sprint di casa. Sul circuito di Spielberg, in Austria, stravince il campione del mondo in carica Max Verstappen davanti al compagno di squadra Sergio Perez, distante ben 21 secondi con solo 24 giri di gara. E' una Sprint agrodolce per la Ferrari che festeggia per il 3° posto di Carlos Sainz ma si ritrova anche Charles Leclerc solo 12°. Domani la gara con Verstappen in pole e il monegasco secondo.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: