F1, Baku: dominio Ferrari nelle ultime libere

Dominio Ferrari nelle ultime prove libere in vista del gran premio di F1 che si correrà domenica sul circuito di Baku in Azerbaigian. Il giovane Jacques Leclerc ha fatto il miglior tempo in 1:41.604, staccando di 198 millesimi Sebastian Vettel. Terzo tempo per l'olandese Max Verstappen su Red Bull. Al quarto e quinto posto le due Mercedes di Bottas ed Hamilton,