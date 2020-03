F1: Binotto: “La Ferrari disposta a correre anche a gennaio”

"Siamo disponibili a fare anche due o tre Gran Premi a gennaio". Lo dice, collegato da casa con Sky Sport 24, Mattia Binotto, team principal della Ferrari, che parla delle difficoltà di avere una stagione di Formula 1 regolare, dopo le otto gare rinviate per colpa della pandemia del Covid-19. "Siamo molto impegnati, insieme agli altri team. Abbiamo dato piena disponibilità per mettere in piedi al più presto un calendario, decidendo di eliminare le prove libere del venerdì e di andare in pista solo il sabato e la domenica. E magari di fare dei Gran Premi ravvicinati ad agosto" . Secondo il team principal della Ferrari, "dobbiamo essere pronti, disponibili e positivi. In questo momento ci vuole flessibilità e collaborazione".



