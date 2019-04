F1, Bottas in pole in Azerbaijan. Leclerc contro le barriere

Proprio come due domeniche fa in Cina, sarà Bottas a partire davanti a tutti nel Gran Premio di Azerbaijan di Formula 1. Il finlandese della Mercedes precede il compagno di squadra Hamilton, mentre in seconda fila ci sono Vettel e Verstappen. Solamente nono l'altro ferrarista Leclerc che ha distrutto la sua monoposto andando a sbattere contro le barriere.