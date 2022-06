FORMULA 1 F1, Canada: Leclerc penalizzato di 10 posizioni in griglia

F1, Canada: Leclerc penalizzato di 10 posizioni in griglia.

Nelle prime prove libere del Gran Premio del Canada di Formula 1, il campione del mondo in carica Max Verstappen ha chiuso al primo posto davanti alle due Ferrari di Charles Leclerc e Carlos Sainz. Questa sera in programma le qualifiche con il monegasco penalizzato di 10 posizioni sulla griglia di partenza per aver installato una terza centralina alla sua vettura, contro le due stagionali previste.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: