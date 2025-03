F1 F1 Cina, qualifiche gara Sprint, Hamilton in pole position Il 7 volte iridato precede Verstappen. Quarto tempo per Leclerc.

Lewis Hamilton, al volante di una Ferrari, ha ottenuto il miglior tempo nelle qualifiche per la gara Sprint del Gp della Cina, in programma domani a Shangai. Il sette volte campione del mondo ha girato in 1:30.849 e ha preceduto l'iridato in carica Max Verstappen, su Red Bull, che ha avuto un ritardo di 0.018. Terzo miglior tempo per Oscar Piastri su McLaren, quarta l'altra Ferrari, di Charles Leclerc. Settimo Kimi Antonelli su Mercedes.

