F1, Cina: Russell in pole per la Sprint, 2° Kimi Antonelli

Le qualifiche Sprint in Cina, secondo appuntamento di Formula1, hanno confermato la grande forza della Mercedes, con George Russell e Kimi Antonelli in prima fila e nettamente più veloci della concorrenza, rifilando oltre sei decimi alla McLaren di Lando Norris, terzo. Dietro di lui Lewis Hamilton con la Ferrari, seguito da Oscar Piastri, mentre Charles Leclerc ha chiuso solo sesto. Buona prestazione per Pierre Gasly settimo con Alpine, mentre la Red Bull continua a faticare con Verstappen ottavo.

La Ferrari ha vissuto una giornata complicata: nelle libere ha provato una nuova ala ma non l’ha usata in qualifica, preferendo raccogliere dati. Sia Hamilton che Leclerc hanno commesso errori nelle prove e non sono mai stati davvero in lotta con le Mercedes. Antonelli è stato investigato per un possibile impeding su Norris, ma senza conseguenze. Fuori in SQ2 le Audi, mentre Aston Martin è in grande difficoltà nelle ultime posizioni. La Sprint si correrà alle 4 italiane, seguita poi dalle qualifiche per la gara.







