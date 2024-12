F1: con Hadjar la lineup completa dei piloti 2025

Dopo la promozione di Liam Lawson a partner del quattro volte campione del mondo Max Verstappen nella Red Bull, è seguita quella del pilota junior Isack Hadjar a partner di Yuki Tsunoda nel team Racing Bulls per la prossima stagione. Il 20enne francese prende così il posto del neozelandese Lawson, e ha dichiarato: "È una grande soddisfazione per me, per la mia famiglia e per tutte le persone che hanno creduto in me fin dall'inizio". Il pilota junior Hadjar, nato e cresciuto a Parigi da una famiglia algerina, ha fatto colpo sui manager della Red Bull dopo essersi classificato secondo nel campionato di Formula 2 di quest'anno. Mekies, team principal della Racing Bulls, ha detto di essere entusiasta di avere Isack con loro il prossimo anno, e che porterà una nuova e fresca dinamica alla squadra. A questo punto la lineup dei piloti del 2025 è completa.





Scuderia Ferrari: Charles Leclerc, Lewis Hamilton

Red Bull Racing: Max Verstappen, Liam Lawson

Mercedes-AMG: George Russell, Andrea Kimi Antonelli

McLaren: Lando Norris, Oscar Piastri

Aston Martin: Fernando Alonso, Lance Stroll

Alpine: Pierre Gasly, Jack Doohan

Williams: Alexander Albon, Carlos Sainz

Haas: Esteban Ocon, Oliver Bearman

Stake F1 (Audi F1Team dal 2026): Nico Hülkenberg, Gabriel Bortoleto

Racing Bulls: Yuki Tsunoda, Isack Hadjar