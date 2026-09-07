F1: De Pascale, "Imola pronta a ospitare un Gp anche all’ultimo momento"

“Imola e l’Emilia-Romagna sono pronte ad accogliere l’ultima gara del Mondiale qualora il calendario dovesse variare”. Lo dice il presidente della Regione Emilia-Romagna, Michele de Pascale, dopo aver assistito a Monza al Gran Premio di Formula 1. “Vedremo cosa succederà nei prossimi giorni - aggiunge de Pascale -. Non gioiamo certo della tragedia della guerra nei Paesi che rischiano di perdere i Gp, ma diciamo una cosa chiara: il Tempio della F1, Imola, la Motor Valley dell’Emilia-Romagna sono pronte in qualunque momento, anche 24 ore prima”.

Per il presidente della Regione, il ritorno della Formula 1 sul circuito del Santerno “sarebbe una grande occasione per la nostra terra”. “Imola - sottolinea - è per gli appassionati e per i team un punto fermo, una tappa storica. Rivedere le monoposto sarebbe un messaggio di orgoglio e gioia per tutto il territorio”. De Pascale ha poi ricordato la vocazione motoristica dell’Emilia-Romagna, “una regione che ha fatto dello sport un motore dell’economia, capace di ospitare grandi eventi nazionali e internazionali”.

Il presidente ha aperto il suo messaggio festeggiando la vittoria a Monza di Kimi Antonelli, definito “uno straordinario pilota che sa coniugare talento, precisione e passione”, ricordando che l’ultimo italiano a vincere sul circuito brianzolo era stato Ludovico Scarfiotti su Ferrari sessant’anni fa. "Siamo orgogliosi di quanto il giovane pilota bolognese sta facendo in F1 e siamo sicuri che continueremo a vivere grandi emozioni” dice De Pascale.







