F1: Domenicali conferma i Gp di Qatar e Abu Dhabi. Sfuma l'ipotesi Imola

Sfuma, almeno per il momento, l'ipotesi di vedere un Gp di Formula 1 a Imola. "Il calendario l'abbiamo confermato, quindi gli ultimi due Gran Premi dovrebbero essere quelli di Qatar e Abu Dhabi - ha dichiarato Stefano Domenicali, ad di F1, ai microfoni di Sky Sport - questa è la direzione che abbiamo preso con le informazioni che abbiamo, con le assicurazioni che dobbiamo assolutamente avere".

Il circus dovrebbe quindi portare a termine il calendario previsto senza ulteriori cambiamenti, in una stagione che ha già visto la cancellazione del Gp dell'Arabia Saudita, lo spostamento della gara in Qatar dal mese di aprile a fine novembre e il Gp del Bahrain (inizialmente previsto per aprile), che si sta correndo in questi giorni in Malesia. Accantonata dunque l'opzione Imola, che resta però a disposizione in caso un ulteriore inasprimento dei conflitti in Medio Oriente faccia nuovamente cambiare idea ai vertici della F1.







