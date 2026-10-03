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F1: Domenicali conferma i Gp di Qatar e Abu Dhabi. Sfuma l'ipotesi Imola

Il Ceo della F1 ha dichiarato di voler andare avanti con il calendario previsto

di Gabriele Mento
3 ott 2026
F1: Domenicali conferma i Gp di Qatar e Abu Dhabi. Sfuma l'ipotesi Imola

Sfuma, almeno per il momento, l'ipotesi di vedere un Gp di Formula 1 a Imola. "Il calendario l'abbiamo confermato, quindi gli ultimi due Gran Premi dovrebbero essere quelli di Qatar e Abu Dhabi - ha dichiarato Stefano Domenicali, ad di F1, ai microfoni di Sky Sport - questa è la direzione che abbiamo preso con le informazioni che abbiamo, con le assicurazioni che dobbiamo assolutamente avere".

Il circus dovrebbe quindi portare a termine il calendario previsto senza ulteriori cambiamenti, in una stagione che ha già visto la cancellazione del Gp dell'Arabia Saudita, lo spostamento della gara in Qatar dal mese di aprile a fine novembre e il Gp del Bahrain (inizialmente previsto per aprile), che si sta correndo in questi giorni in Malesia. Accantonata dunque l'opzione Imola, che resta però a disposizione in caso un ulteriore inasprimento dei conflitti in Medio Oriente faccia nuovamente cambiare idea ai vertici della F1.




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