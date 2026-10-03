F1: Domenicali conferma i Gp di Qatar e Abu Dhabi. Sfuma l'ipotesi Imola
Il Ceo della F1 ha dichiarato di voler andare avanti con il calendario previsto
Sfuma, almeno per il momento, l'ipotesi di vedere un Gp di Formula 1 a Imola. "Il calendario l'abbiamo confermato, quindi gli ultimi due Gran Premi dovrebbero essere quelli di Qatar e Abu Dhabi - ha dichiarato Stefano Domenicali, ad di F1, ai microfoni di Sky Sport - questa è la direzione che abbiamo preso con le informazioni che abbiamo, con le assicurazioni che dobbiamo assolutamente avere".
Il circus dovrebbe quindi portare a termine il calendario previsto senza ulteriori cambiamenti, in una stagione che ha già visto la cancellazione del Gp dell'Arabia Saudita, lo spostamento della gara in Qatar dal mese di aprile a fine novembre e il Gp del Bahrain (inizialmente previsto per aprile), che si sta correndo in questi giorni in Malesia. Accantonata dunque l'opzione Imola, che resta però a disposizione in caso un ulteriore inasprimento dei conflitti in Medio Oriente faccia nuovamente cambiare idea ai vertici della F1.
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