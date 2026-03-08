F1, doppietta Mercedes a Melbourne davanti a Leclerc

Tutto come previsto. La Mercedes fa doppietta nella prima prova del Mondiale di Formula 1, in Australia, piazzando George Russell al primo posto e Kimi Antonelli al secondo. Alle loro spalle ci sono Charles Leclerc e Lewis Hamilton, che - anche qui, come preventivato - al via erano scattate più veloci di tutte, salvo poi perdere il duello, sulla distanza, con le Mercedes.

Le nuove vetture risultano ancora un'incognita per la maggior parte delle case e dei piloti, a partire da Max Verstappen - risalito dal 20° al 6° posto a Melbourne, ultimo dei non doppiati -, che di sabato si era pesantemente lamentato delle rinnovate auto, a volte incontrollabili, con problemi improvvisi e l'obbligo in alcuni punti di togliere potenza all'accelerazione per recuperare energia da destinare alla ricarica alla batteria. E se Lando Norris, con una punta di spavalderia o forse anche spocchia, prima dell'inizio della stagione gli aveva risposto "se non gli piacciono le nuove auto, può sempre ritirarsi", adesso si accoda alle pesanti critiche dell'olandese nei confronti delle monoposto 2026.

Una brutta prima uscita per il campione del mondo, solo quinto, con 51 secondi di ritardo, mentre il suo compagno di squadra, Oscar Piastri, si è schiantato addirittura durante il giro di formazione, perdendo il controllo della McLaren con un testa coda. Si è ritirato anche Isack Hadjar, con l'altra Red Bull, che aveva conquistato il terzo posto in qualifica, fuori pure Lance Stroll, Fernando Alonso, Valtteri Bottas e Nico Hulkenberg.







