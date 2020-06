F1: ecco il calendario delle prime gare del Mondiale

F1: ecco il calendario delle prime gare del Mondiale.

La FIA ha ufficializzato le prime 8 gare del Mondiale di F1, che partirà con il Gran Premio d'Austria il 5 luglio. Via dunque con il primo dei due Gran Premi del Red Bull Ring, con la seconda prova in programma poi il 12 luglio. 5 giorni più tardi il Circus si sposterà in Ungheria per l'appuntamento all'Hungaroring di Budapest. Sosta di due settimane e ritorno in pista ad agosto: il 2 e il 9 sono previste le due tappe in Gran Bretagna sull'asfalto di Silverstone. E ancora 30 agosto a Spa col Gran Premio del Belgio e Monza il 6 settembre col GP d'Italia.

Resta da stabilire se sarà possibile gareggiare anche negli altri continenti, altrimenti si dovranno inserire nuove tappe europee, con l'Italia già candidata a ospitare una seconda gara: a Monza, al Mugello, oppure a Imola, ex sede del Gp di San Marino.



I più letti della settimana: