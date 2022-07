Max Verstappen vince il Gran Premio di Francia e allunga in vetta al Mondiale di Formula 1, complice il ritiro di Charles Leclerc con il ferrarista andato a muro al 18° giro quando era in testa. Ora il campione del mondo in carica, al volante della Red Bull, ha ben 63 punti di vantaggio sul monegasco. Secondo posto per Lewis Hamilton mentre Carlos Sainz è quinto con l'altra Ferrari, dopo una gran rimonta dal 19° posto.