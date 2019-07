F1 Germania: pole di Hamilton, 2° Verstappen

La Mercedes di Lewis Hamilton ha conquistato la pole position del Gran Premio di Germania. Dietro al campione del mondo la Red Bull di Max Verstappen. Terza posizione in griglia per l'altra Mercedes di Valtteri Bottas. Qualifiche da dimenticare invece per la Ferrari. Problemi per entrambe le vetture con Vettel che partirà dall'ultimo posto in griglia e Leclerc solo decimo dopo aver fatto segnare il miglior tempo anche nella terza sessione di libere.