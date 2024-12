FORMULA 1 F1, GP Abu Dhabi: Leclerc penalizzato di 10 posizioni, seconde libere a Norris

F1, GP Abu Dhabi: Leclerc penalizzato di 10 posizioni, seconde libere a Norris.

Si corre ad Abu Dhabi l'ultimo gran premio della stagione di Formula1. Dopo aver fatto segnare il miglior tempo nelle prime libere, Charles Leclerc ha chiuso al sesto posto la seconda sessione e, nella gara di domenica, dovrà scontare una penalizzazione di 10 posizioni in griglia per aver cambiato il pacco batteria della sua Ferrari. Strada in salita per il Cavallino Rampante, in lotta con McLaren per il titolo Costruttori. La seconde libere sono andate proprio a Lando Norris davanti al compagno di squadra Oscar Piastri. Tra le due scuderie il distacco è di 21 punti.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: