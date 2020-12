FORMULA 1 F1, GP Abu Dhabi: pole di Verstappen

Con un grande giro finale, Max Verstappen ha conquistato la pole position del Gran Premio di Abu Dhabi, ultimo appuntamento del Mondiale 2020 di Formula 1. L'olandese della Red Bull ha fatto segnare il crono di 1:35.246, 25 millesimi meglio della Mercedes di Bottas e 86 di quella del campione del mondo Lewis Hamilton.

Nella sua ultima gara in Ferrari, Sebastian Vettel viene eliminato in Q2 ed è tredicesimo mentre il compagno di squadra, Charles Leclerc, è nono ma dovrà scontare tre posizioni in griglia, scattando quindi dalla dodicesima piazza.

