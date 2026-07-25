FORMULA 1 F1, Gp d'Ungheria: Norris in pole per soli 12 millesimi Il campione del mondo batte di nulla Hamilton, poi penalizzato di tre posizioni. Secondo Leclerc, Sfortuna Antonelli: 3°, fermato da una bandiera gialla

F1, Gp d'Ungheria: Norris in pole per soli 12 millesimi.

L'ultimo tentativo lanciato è bastato a Lando Norris per avere ragione di Lewis Hamilton nelle qualifiche del Gran premio d'Ungheria, undicesima prova del Mondiale di Formula 1. La pole position va al campione del mondo, che per soli 12 millesimi tiene dietro il ferrarista, poi penalizzato di tre posizioni e retrocesso in quinta per aver rallentato Oscar Piastri. Al secondo posto sale Charles Leclerc.

Terzo è Kimi Antonelli, ancora una volta sfortunato, perché anche in questo caso, mentre si stava migliorando durante il giro lanciato, Max Verstappen si è girato ed è stata esposta una breve bandiera gialla, che l'ha costretto a rallentare. Quarto è Piastri, sesto Verstappen, solo settimo George Russell.

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