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F1, GP Monaco: Antonelli fa 5 in fila e allunga in vetta

Il bolognese residente a San Marino domina un GP spezzettato, vince su Hamilton, ora 2° a -66, e Hadjar. Male gli altri inseguitori Russell fuori dalla zona punti, ritiro per Leclerc, Verstappen e Norris.

7 giu 2026
F1, GP Monaco: Antonelli fa 5 in fila e allunga in vetta

5° successo in fila per Andrea Kimi Antonelli che domina il GP di Monaco e allunga in vetta alla classifica. Il bolognese vince su Hamilton e Hadjar (che però è sotto investigazione): ora ha 66 punti di vantaggio sull'inglese della Ferrari, balzato al 2° posto della classifica grazie agli zero in casella di Russell, penalizzato per un errore al pit stop, fuori dalla zona punti e sceso a -68, e Leclerc, ritiratosi dopo essere andato a muro e finito a -81Ko anche  Norris e Verstappen, quest'ultimo rimasto appiedato fin dal via per un problema in partenza.

Antonelli, che aveva subito preso ampio margine, gestisce magistralmente anche lo stop di 45' per un problema all'asfalto, tenendo a distanza Hamilton e proseguendo così nella sua striscia di vittorie.

"È stato un weekend incredibile - ha dichiarato il pilota - una gara incredibile, avevamo un passo incredibile e ho avuto sensazioni incredibili. La stagione è ancora lunga e l'obiettivo è continuare a esprimerci a questo livello - afferma Antonelli riferendosi al fatto di aver allungato ancora nella classifica del Mondiale piloti - È un grande momento, dopo la bandiera rossa avevo qualche preoccupazione, non volevo ripartire ma ho recuperato la concentrazione e sapevo che dovevo arrivare primo alla prima curva".




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