FORMULA 1 F1, GP Qatar: Hamilton vince, Verstappen a +8 sul britannico

Lewis Hamilton vince il Gran Premio di Formula 1 in Qatar e accorcia su Max Verstappen che, a due appuntamenti dalla fine del mondiale, conserva solo 8 punti di vantaggio sull'inglese. Successo netto per il pilota della Mercedes che ha condotto per tutta la gara dopo essere scattato dalla pole position mentre l'olandese della Red Bull è risalito dal settimo posto in griglia dopo la penalità e si è preso anche il punto addizionale del giro veloce. Sul gradino più basso del podio Fernando Alonso con l'Alpine mentre le Ferrari chiudono 7° e 8° con Sainz davanti a Leclerc. Formula 1 che ora tornerà protagonista tra due settimane (5 dicembre) con il Gran Premio dell'Arabia Saudita sul circuito di Jeddah.

