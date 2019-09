F1, GP Singapore: straordinario Leclerc, ancora in pole position

Magic moment per Charles Leclerc che, dopo le due vittorie a Spa e Monza, è in pole position anche nel GP di Singapore, quindicesimo round del mondiale di Formula 1. Il monegasco della Ferrari chiude davanti a tutti in 1:36.217, due decimi meglio della Mercedes di Lewis Hamilton. La velocità del Cavallino sul circuito cittadino asiatico è dimostrata anche dall'ottimo terzo posto di Sebastian Vettel, a 220 millesimi dal compagno di scuderia.