F1, GP Turchia: Hamilton primo, ma la pole è di Bottas. Leclerc 3°.

Valtteri Bottas (Mercedes) ha ottenuto la pole position del Gp di Turchia, 16/a prova del mondiale di Formula uno, in programma domani sull'Intercity İstanbul Park. Terza posizione in griglia per Charles Leclerc con la Ferrari, subito dietro a Max Verstappen con la Red Bull. Il miglior tempo tuttavia lo ha ottenuto Lewis Hamilton (1'22''868), che però partirà 11/0 dopo la sostituzione del motore endotermico della sua power unit.

