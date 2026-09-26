F1: Grand chelem di Russell a Baku, 5° Kimi Antonelli

Vittoria, giro veloce, e gara comandata dalla prima all'ultima tornata da George Russell, dopo aver conqustato ieri la pole position. Gp dell'Azerbaijan dominato dall'inglese della Mercedes, anche se ha dovuto fare i conti nell'ultimo giro con l'assalto di Max Verstappen, arrivando in volata all'ultimo giro. Andrea Kimi Antonelli, partito 16° dopo l'errore in Q1, risale fino al 5° posto. Isaac Hadjar è 3° con l'altra Red Bull, al rientro dopo aver saltato tre gare per infortunio. 4° Charles Leclerc, 6° Lewis Hamilton, mentre fuori dai punti entrambe le McLaren. Lando Norris è stato costretto al ritiro a causa dell'incidente a catena causato da Franco Colapinto, alla ripartenza dopo la safety car entrata in seguito all'impatto contro le barriere di Alexandr Albon. Il pilota argentino, nell'incidente ha eliminato dalla corsa anche il compagno di squadra Pierre Gasly, e nel prossimo gran premio dovrà scontare una penalità in griglia. Fuori dai punti anche Oscar Piastri, che chiude 14° a causa di un errore alla ripartenza della seconda safety car.







