F1: Honda lancia la nuova Power Unit per Aston Martin

In Giappone, a Tokyo, Honda ha celebrato il ritorno in Formula1 presentando la nuova Power Unit per l'Aston Martin di Fernando Alonso e Lance Stroll nel mondiale 2026. A guidare il team sarà il “genio” Adrian Newey, e si andrà cosi a ricomporre il binomio tra l'ingegnere britannico e la Honda. I due avevano già lavorato assieme ai tempi della Red Bull con la monoposto di Milton Keynes che poi spiccò il volo verso la conquista di numerosi titoli mondiali. L'Aston Martin dunque lascia Mercedes, dando un passo deciso verso una nuova era.







