F1: il Qatar avrà il suo primo Gran Premio il 21 novembre.

Un nuovo appuntamento per il Mondiale 2021 di Formula Uno: è in arrivo Gran Premio del Qatar. Dal 19 al 21 novembre prossimi le date in calendario. Si correrà per la prima volta al Losail International Circuit, per quella che sarà la 20° tappa stagionale.



Il Gp del Qatar sostituisce il gp d'Australia annullato per la pandemia.



