Dopo la pole position conquistata ieri, Max Verstappen si ripete e vince anche la Sprint Race del sabato ad Imola. Grazie a questo successo l'olandese della Red Bull, campione del mondo in carica, conquista 8 punti e domani partirà dalla prima posizione in gara. Secondo posto per Charles Leclerc con il monegasco della Ferrari che perde un solo punto da Verstappen. Sul podio anche l'altra Red Bull di Sergio Perez davanti al ferrarista Carlos Sainz.