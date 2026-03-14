FORMULA 1 F1, impresa Antonelli: è il più giovane poleman di sempre. A Russell la sprint In Cina, un italiano realizza una pole position 17 anni dopo l'ultima volta. L'inglese si prende la gara corta, Leclerc e Hamilton 2° e 3°

F1, impresa Antonelli: è il più giovane poleman di sempre. A Russell la sprint.

Andrea Kimi Antonelli è il più giovane poleman della storia della Formula 1, a 19 anni e 6 mesi, George Russell è il vincitore della prima gara sprint della stagione. È cominciato nel segno della Mercedes anche il secondo fine settimana della stagione, in Cina, con le vetture tedesche protagoniste di un quasi en plein.

A impedire che il già ottimo risultato delle Frecce d'argento fosse perfetto ci ha pensato la Ferrari, che occupato i restanti due gradini del podio della gara corta con Charles Leclerc e Lewis Hamilton, davanti al campione del mondo Lando Norris e ad Antonelli, rallentato da una brutta partenza e da una penalità per una collisione con Isack Hadjar. Solo nono Max Vertsappen, addirittura dietro alle due Racing Bulls.

Nel pomeriggio cinese, è toccato alla corsa per la pole position, che è tornata nelle mani di un italiano 17 anni dopo l'ultima volta: prima di Antonelli, a riuscirci era stato Giancarlo Fisichella, a Spa, nel 2009. Completa la prima fila Russell, la seconda è interamente rossa, con Hamilton terzo e Leclerc quarto, ma con distacchi dimezzati rispetto a Melbourne: quattro decimi dalla prima Mercedes, invece di otto. Domani, alle 8, il via alla gran premio.

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