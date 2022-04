F1, in Australia esulta Charles Leclerc

"È grandioso tornare in queste posizioni dopo le due difficili annate che abbiamo avuto". Così esulta Charles Leclerc, dopo la sua vittoria con Ferrari al Gran Premio d'Australia. Al secondo posto la Red Bull di Sergio Perez, terza la Mercedes di George Russell e quarta l'altra Mercedes di Lewis Hamilton. Colpo di scena al giro 39, con il ritiro della Red Bull di Verstappen - a 7' secondi da Leclerc, in quel momento- con un principio di incendio al motore. Fuori gara dopo i primi giri anche la Ferrari di Carlos Sainz, in difficoltà fin dal via.