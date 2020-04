F1 in crisi, rischio fallimento per alcuni team

F1 in crisi, rischio fallimento per alcuni team.

La Formula 1 si trova in una situazione di grande fragilità e l'emergenza sanitaria diventa potenzialmente devastante per futuro di tutto il circus. Il grido d'allarme arriva da Zak Brown, amministratore delegato della Mc Laren che aggiunge: "Quattro team rischiano di sparire e se non si riducono i costi, si metterà a rischio l'intero sistema della Formula 1. Ricordiamo che l'inizio del mondiale è slittato da fine marzo, a metà giugno.



I più letti della settimana: