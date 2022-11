F1: Jeddah ascolta i piloti e si rifà il look

Circuito di Jeddah

Da quando Jeddah è entrata nel mondo della Formula 1 con il suo Gran Premio, ci sono state sempre numerose critiche. Dalla situazione socio-politica dell'Arabia Saudita al missile lanciato a pochi km dal circuito nel 2022, passando per il layout della pista ritenuto “pericoloso” dai piloti. E gli organizzatori hanno ascoltato il parere dei campioni operando un restyling del circuito cittadino più veloce del calendario in vista della gara in programma il prossimo 19 marzo, il secondo appuntamento della stagione 2023 di Formula 1.

Sono state toccate dal rinnovamento quasi tutte le curve, in particolare la veloce sequenza sinistra-destra delle curve 22 e 23 dove si è cercato di ridurre la velocità di circa 50km/h. Inoltre, arretrando il posizionamento delle barriere, è stata migliorata la visibilità per i piloti soprattutto nelle curve 14 e 20, prima considerate cieche da Verstappen e colleghi. Jeddah quindi si rifà il look, aumentando la sicurezza e – si spera – anche lo spettacolo in pista.