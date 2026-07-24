FORMULA 1 F1: Kimi Antonelli in causa con l’ex manager Minardi Giovanni Minardi, figlio di Gian Carlo, fondatore dell’omonima scuderia di Formula 1, contesta la rescissione del contratto a favore della Mercedes nel 2018. In ballo diversi milioni di euro

F1: Kimi Antonelli in causa con l’ex manager Minardi.

Andrea Kimi Antonelli, attualmente leader del mondiale di Formula 1, è impegnato in una controversia legale con il suo ex manager Giovanni Minardi, figlio di Gian Carlo, fondatore dell’omonima scuderia di Formula 1. Lo riferisce il Corriere dello Sport, secondo cui al centro della causa, avviata davanti al tribunale di Bologna, ci sarebbero compensi che Minardi ritiene dovuti e non versati dal pilota. Giovanni Minardi aveva seguito Antonelli fin da quando, a otto anni, ne aveva notato il talento sui kart.

Il rapporto si sarebbe interrotto dopo l’ingresso del pilota nell’orbita Mercedes, alla fine del 2018. La casa tedesca avrebbe chiesto ad Antonelli di liberarsi dai precedenti vincoli contrattuali per gestire direttamente diritti d’immagine, rapporti con la stampa e accordi di sponsorizzazione. Antonelli lasciò quindi la Minardi Management, che successivamente avviò l’azione legale. Le posizioni delle parti restano distanti: Minardi contesta la risoluzione del rapporto per giusta causa, mentre il pilota ritiene di avere agito legittimamente. La controversia riguarderebbe una somma di diversi milioni di euro. Secondo il quotidiano, nelle prossime udienze potrebbero essere chiamati a testimoniare anche il team principal della Mercedes, Toto Wolff, e il responsabile del programma giovani della scuderia.

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