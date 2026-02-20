FORMULA 1 F1, Leclerc il più veloce: Ferrari chiude i test davanti a tutti Il monegasco scende sotto all'1'32" nell'ultima giornata in Bahrain, secondo Norris, terzo Verstappen. L'8 marzo il via alla stagione

F1, Leclerc il più veloce: Ferrari chiude i test davanti a tutti.

E infine toccò alla Ferrari. I test prestagionali di Formula 1 si chiudono con la Rossa davanti a tutti, portata al primo posto da Charles Leclerc. Nella terza giornata della seconda sessione, il monegasco gira in 1'31"992, quasi un secondo meglio rispetto a Lando Norris, che però si accontenta di compiere 47 tornate, contro le 132 del ferrarista. Chiude il podio virtuale Max Verstappen, che non scende sotto al muro dell'1'33".

Segnali incoraggianti per il Cavallino rampante, arrivato in Barhain con varie novità da testare, soprattutto l'innovativa ala posteriore che si gira di 270 gradi invece di 90 all'apertura del vecchio Drs, capovolgendosi per assumere la forma di un'ala d'aeroplano. Un elemento che aveva incuriosito tanti e che gli ingegneri hanno detto trattarsi di una prova, in attesa di essere confermata per le gare.

Tra le altre scuderie, McLaren si conferma campione di costanza, piazzando per la terza volta di fila un pilota al secondo posto, stavolta con Norris e non con Oscar Piastri, mentre c'è soddisfazione nel box Mercedes, che ha chiuso davanti a tutti diverse di queste sei giornate di test ufficiali, due delle quali con Kimi Antonelli. Ancora tutta da scoprire la Red Bull, l'auto che in Medio Oriente ha portato più novità tra quelle di vertice, mentre pare buono il debutto di Audi e Cadillac. Positiva la Alpine, fatica invece tanto la Aston Martin, che ammette di non trovarsi dove avrebbe voluto essere a questo punto dell'anno, con lo sviluppo.

Infine, una nota sulle gomme, perché anche a Pirelli questi test sono serviti tanto per lavorare sulle mescole, visto il cambiamento radicale rispetto al passato che le vetture – tutte – hanno affrontato nel 2026 con il nuovo regolamento. Mario Isola, direttore motorsport dell'azienda, ne ha parlato a Sky Sport, dicendo spiegando che i piloti stiano imparando a guidare le nuove auto, ma parlando anche di slittamenti in uscita di curva che potrebbero portare a del surriscaldamento, elementi che gli ingegneri dovranno gestire in corso d'opera. “Ma quando non è tutto in controllo degli ingegneri, questo porta a gare più divertenti", ha concluso.

