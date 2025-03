F1 F1, Melbourne: Norris in pole position, Ferrari in quarta fila L'italiano Andrea Kimi Antonelli, con la Mercedes, è stato uno tra i cinque piloti eliminati nella Q1

F1, Melbourne: Norris in pole position, Ferrari in quarta fila.

Uno-due McLaren nelle prime qualifiche della stagione 2025 di Formula1. In Australia, pole position per Lando Norris davanti al compagno di squadra Piastri. In seconda fila il campione del mondo Max Verstappen con la Red Bull mentre deludono le due Ferrari con il 7° posto di Charles Leclerc e l'8° di Lewis Hamilton. La gara è in programma domani mattina, alle 5 orario italiano.

L'italiano Andrea Kimi Antonelli, con la Mercedes, è stato uno tra i cinque piloti eliminati nella Q1, prima fase delle qualifiche del Gp d'Australia, gara d'esordio del Mondiale 2025 di Formula 1. Gli altri esclusi sono Nico Hulkenberg (Kick Sauber), Liam Lawson (Red Bull) ed Esteban Ocon e Oliver Bearman (Haas).



