F1, Mondiale riaperto: a Las Vegas vince Verstappen, McLaren squalificate

La McLaren riapre un Mondiale che sembrava esserle tornato saldamente in mano dopo i successi nei gran premi di Brasile e Messico: a Las Vegas vince Max Verstappen, davanti a Lando Norris e George Russell, con Oscar Piastri quinto, ma a fine corsa le due papaya vengono squalificate per consumo eccessivo del fondo dell'auto.

E così, l'olandese si ritrova di nuovo in corsa, a due gp dalla fine, quelli del Qatar (che prevede anche la gara sprint) e di Abu Dhabi. Il suo distacco dalla vetta è di 24 punti, gli stessi di Piastri, che ha agganciato a quota 366 dopo il successo negli Stati Uniti, mentre Norris comanda con 390.

La squalifica delle McLaren dalla gara di Las Vegas frutta un podio anche all'Italia, con Kimi Antonelli autore di una prestazione strepitosa: partito dal 17° posto era risalito fino al 4°, percorrendo 48 giri sulle stesse gomme dure, per poi essere retrocesso in quinta posizione a causa di una penalità di 5 secondi. L'uscita di scena di Norris e Piastri lo ha infine portato in terza. Quarto classificato è Charles Leclerc, ottavo è Lewis Hamilton, anche lui autore di una gran rimonta, dall'ultimo posto della griglia.















