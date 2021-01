FORMULA 1 F1: nel 2021 Imola ancora in calendario Aggiornato il calendario 2021 di Formula 1 con 23 GP. Il via in Bahrain il 28 marzo, chiusura ad Abu Dhabi il 12 dicembre. La stagione europea partirà il 18 aprile dall'Autodromo Enzo e Dino Ferrari: Imola è in calendario per il secondo anno consecutivo.

23 Gran Premi e ci sarà ancora una volta Imola. La Formula 1 si prepara per il Mondiale "più lungo di sempre" con la partenza fissata in Bahrain il 28 marzo mentre l'Australia - storicamente appuntamento inaugurale - è stato spostato al 21 novembre, terz'ultima gara del 2021 prima della chiusura in Arabia Saudita - debutto sul circuito di Jeddah il 5 dicembre - e Abu Dhabi, ultimo round per contratto il 12. Come prevedibile, si tratta di un piano di gare che potrà essere condizionato dalla pandemia e aggiornato in corsa a seconda delle emergenze sanitarie dei vari paesi.

Quello che aspettavano e speravano gli appassionati è, però, confermato: la stagione europea di Formula 1 scatterà il 18 aprile dall'Autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola per il secondo Gran Premio dell'Emilia-Romagna. Un tracciato da sempre nella storia delle due ruote, rimasto lontano dai riflettori per 14 anni con l'ultimo GP di San Marino datato 2006 – successo della Ferrari di Michael Schumacher – e tornato nel 2020 con la vittoria del campione del mondo uscente Lewis Hamilton davanti al compagno Mercedes Valtteri Bottas e a Daniel Ricciardo. I 4909 km del circuito romagnolo saranno ancora protagonisti in Formula 1 per la soddisfazione – tra gli altri – di Stefano Bonaccini, presidente della Regione, che ha voluto fortemente ripristinare questo evento. E non sarà l'unica gara per il Bel Paese: il 12 settembre, infatti, il circus della F1 sarà di scena a Monza per il Gran Premio d'Italia.



