CALENDARIO 2026 F1, nel 2026 cambiano le qualifiche. E il Drs sarà sostutito Con l'arrivo di Cadillac, in Q1 e Q2 saranno eliminate 6 auto ciascuna. Il Manual override sarà il nuovo dispositivo per favorire i sorpassi

Con l'ingresso in griglia di due vetture del marchio Cadillac, nel 2026 la Formula 1 cambierà leggermente il format delle classifiche. Nella Q1 e nella Q2 non saranno più eliminate cinque auto, ma sei per sessione, in modo da mantenere identico il numero dei piloti che avanzeranno al Q3 per giocarsi la pole position: 10. Tale novità sarà ufficializzata una volta arrivata l'approvazione del regolamento sportivo per il prossimo anno da parte della Fia.

I principali cambiamenti che si vedranno saranno orientati a favorire lo spettacolo. Tra le ipotesi al vaglio c'è anche l'inversione della griglia per le gare sprint: se così fosse, i piloti coi tempi più alti partirebbero davanti, per rendere più emozionanti le corse e vedere più sorpassi. Tra le novità confermate, la principale riguarderà la sostituzione del Drs con il Manual override, un meccanismo simile nell'idea, ma diverso nell'applicazione: se un pilota si troverà entro una determinata distanza da quello che lo precede, prima della fine di un giro, in quello successivo potrà usare più energia elettrica dell'avversario.

Intanto è stato pubblicato il calendario 2026, che prevede 24 gare. Si comincerà il 6 marzo in Australia, bandiera a scacchi il 6 dicembre ad Abu Dhabi. Esce dal programma Imola, debutta nel circuito Madrid. La tappa a Monza sarà nel weekend del 4-6 settembre. Sei le gare sprint previste: Shanghai (Cina), Miami (Florida), Montreal (Canada), Silverstone (Regno Unito), Zandvoort (Paesi Bassi) e Singapore.

