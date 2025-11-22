FORMULA 1 F1, Norris in pole a Las Vegas. Disastro Hamilton: è ultimo Il britannico davanti a tutti anche in Nevada, precedendo Vestappen. Lontano Piastri: è quinto a oltre un secondo

Lando Norris si mette tutti dietro anche nelle qualifiche del Gran Premio di Las Vegas: sotto alla pioggia del Nevada, il britannico stacca di oltre tre decimi Max Verstappen, che partirà dalla seconda posizione. Solo quinto l'altro contendente per il Mondiale, Oscar Piastri, a più di un secondo dal compagno di squadra della McLaren, mentre tra loro s'inseriscono anche Carlos Sainz e George Russell.

In difficoltà le Ferrari, che sulla pista bagnata non trovano mai la chiave per girare con tempi più bassi: Charles Leclerc è nono e alla fine delle qualifiche esprime tutto il rammarico per non essere ancora riuscito, dopo sette anni, trovare il feeling con la rossa in condizioni di pioggia, mentre per Lewis Hamilton arriva un disastroso ultimo posto, a quattro secondi da Norris. Male anche Kimi Antonelli, 17°.

Il Gp di Las Vegas è la terzultima prova del Mondiale che al momento è guidato da Norris, con 390 punti. Seguono Piastri, a 366, e Verstappen, a 341, che per la prima volta in stagione si è portato a un gran premio di distanza, a livello di punti, da una delle due McLaren: in caso di vittoria, e di contemporaneo ritiro dell'australiano, lo aggancerebbe.

