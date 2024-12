FORMULA 1 F1: Norris vince ad Abu Dhabi e regala il titolo Costruttori a McLaren

Si è chiusa la stagione 2024 di Formula1 con il Mondiale Costruttori che è andato alla McLaren grazie al successo di Lando Norris ad Abu Dhabi. Gara perfetta da parte dell'inglese, in testa dal primo all'ultimo giro. Era una missione quasi impossibile per la Ferrari che però ha sfiorato una clamorosa impresa con il 2° posto di Carlos Sainz e il 3° di Charles Leclerc, autore di una grande rimonta dalla 19^ piazza. La Ferrari rosicchia qualcosa ma chiude a 13 punti dalla McLaren che torna a festeggiare un titolo Costruttori che mancava dal 1998.

Quarta posizione per Lewis Hamilton all'ultima gara in Mercedes prima della nuova avventura in Ferrari, 6° il campione del mondo Max Verstappen. Decima, invece, l'altra McLaren di Oscar Piastri dopo un incidente al via con lo stesso Verstappen.

