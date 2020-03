FORMULA 1 F1: pausa estiva anticipata a marzo e aprile

F1: pausa estiva anticipata a marzo e aprile.

La pausa estiva per i team di Formula 1 è stata anticipata a marzo e aprile a causa dell'emergenza Coronavirus. Lo ha deciso il Consiglio Mondiale della FIA.

Inoltre, il periodo che di solito viene imposto alle scuderie sarà allungato da 14 a 21 giorni. Con questa modifica al regolamento sportivo del 2020 ci si attenda anche una bozza di calendario per fornire una data indicativa per il via del campionato.



