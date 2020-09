F1 SOCHI F1: pole di Hamilton. L'inglese parte per la 96° volta davanti a tutti Male le Ferrari con Leclerc in 11° posizione e Vettel addirittura 15°. Completano la prima fila alle spalle di Hamilton, Verstappen secondo e Bottas terzo

F1: pole di Hamilton. L'inglese parte per la 96° volta davanti a tutti.

Lewis Hamilton partirà ancora una volta davanti a tutti. Nel Gran Premio di Russia l'inglese strappa la 96°pole della sua carriera. Resta un piccolo giallo, in quanto in curva Hamilton non ha rispettato l'obbligo di rientrare nei paletti una volta uscito di pista. La manovra resta sotto osservazione ma non sembra essere a rischio la pole. Alle sue spalle Max Vestappen con la Red Bull, terzo posto per la Mercedes di Bottas. Indietro le Ferrari con Leclerc 11° e Vettel addirittura 15°, il tedesco è stato anche vittima di un incidente senza conseguenze ma che ha inciso sulle qualifiche.



I più letti della settimana: