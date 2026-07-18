F1 F1: Pole position per Kimi Antonelli al Gp del Belgio Sesta pole stagionale per il bolognese, Ferrari in quarta e quinta posizione

F1: Pole position per Kimi Antonelli al Gp del Belgio.

Kimi Antonelli conquista la pole position anche al Gp del Belgio. Sul circuito di Spa, il giovane pilota bolognese domina le qualifiche con il tempo di 1'44”361 e con la sua Mercedes partirà davanti a tutti per la sesta volta in questa stagione. Il leader del mondiale ha inflitto oltre tre decimi di distacco a Max Verstappen, capace di portare comunque la sua Red Bull in prima fila.

George Russell scatterà dalla terza casella, con un tempo di oltre mezzo secondo superiore rispetto al compagno di squadra, insieme alla Ferrari di Charles Leclerc. Il monegasco ha preceduto di due millesimi il compagno di squadra Lewis Hamilton, nonostante sia stato costretto ad abortire l'ultimo tentativo in Q3 per aver visto una bandiera gialla (che segnalava in realtà la macchina ferma in pit lane di Hadjar). Penalità di 10 posizioni per Lando Norris, che con la sua McLaren aveva fatto segnare il terzo tempo, ma sarà invece costretto a partire dalla 13ª posizione.

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