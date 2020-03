F1: posticipati i GP di Olanda, Spagna e Monaco. Si parte il 7 giugno?

Rinviate le tre gare di maggio: Olanda, Spagna e Monaco. Si cercherà di inserirle più avanti nel calendario. In questo modo diventano 7 i Gran Premi da recuperare con Australia, Bahrain, Vietnam e Cina. In caso di inizio della stagione, il campionato 2020 potrebbe partire con il GP d'Azerbaigian il 7 giugno, per concludersi a dicembre.