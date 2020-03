MOTORI F1: rinviati anche i GP di Bahrain e Vietnam

F1: rinviati anche i GP di Bahrain e Vietnam.

Il Gran Premio di Formula 1 in Australia è stato cancellato anche se l'ufficialità è arrivata solo dopo la mezzanotte italiana con molti piloti, tra cui Sebastian Vettel e Kimi Raikkonen, che avevano già lasciato il circuito di Melbourne con un volo di rientro. La FIA ha deciso di rinviare anche i prossimi due GP in programma in Bahrain e Vietnam.

Possibile, quindi, una totale rivoluzione del calendario con la F1 che potrebbe addirittura partire il 7 giugno a Baku, in Azerbaijan. Nel frattempo bandiera rossa anche per la FormulaE che si ferma per i prossimi due mesi.



