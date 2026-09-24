F1: Russell precede Antonelli nelle libere di Baku

Dominio Mercedes nelle prove libere del GP di Baku. George Russell fa segnare il miglior tempo in entrambe le sessioni. Con il tempo di 1'43"347 nelle FP2 si mette davanti di 552 millesimi al compagno di squadra Andrea Kimi Antonelli. Il pilota bolognese ha perso gran parte della prima sessione di prove a causa di un guasto al motore di natura idraulica. Nonostante questo contrattempo, il pilota bolognese è comunque riuscito a mettersi alle spalle Max Verstappen, 3° a oltre 8 decimi di distanza da Russell. Le due Ferrari di Charles Leclerc e Lewis Hamilton sono in 4ª e 5ª posizione, a oltre un secondo di distacco dalla testa, subito davanti alla MclLaren di Lando Norris.







