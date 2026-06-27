F1: Russell torna in pole in Austria. Poi le Ferrari e Antonelli

C'è una Mercedes in pole position in Austria, ma stavolta non è quella di Kimi Antonelli, è la numero 63 di George Russell. Il britannico va velocissimo rifila oltre 2 decimi alle Ferrari di Charles Leclerc e Lewis Hamilton.

Una pole rimasta in sospeso per un po', dopo che Max Versatappen era uscito di pista nell'ultimo settore, ma alla fine confermata dalla giuria di gara in quanto Russell aveva smesso di accelerare nella parte di circuito coinvolta dall'incidente. Quarto è Antonelli, che chiude il filotto di Mercedes e Ferrari davanti a tutte. Domani la partenza del gp alle 15.







