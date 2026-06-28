FORMULA 1 F1: Russell vince in Austria, davanti a Verstappen e Antonelli L'inglese parte davanti e amministra, tornando al successo dopo sei gp. Male le Ferrari: Hamilton 5°, Leclerc 8°

F1: Russell vince in Austria, davanti a Verstappen e Antonelli.

Dopo sei gran premi senza successi, George Russell interrompe il digiuno e vince in Austria, comandando il Gp del Red Bull Ring quasi dall'inizio alla fine, a eccezione di una fase cui in testa si era messo Max Verstappen, tra un pit stop e l'altro.

L'inglese parte bene e resta in controllo, evitando la bagarre delle posizioni immediatamente dietro di lui, arrivata soprattutto nel primo giro, dove Kimi Antonelli - partito dalla quarta posizione - esagera per ben tre volte in una tornata, vedendosi costretto a restituire la posizione a Charles Leclerc per un sorpasso oltre i limiti della pista. Sfortuna vuole che il monegasco, proprio in quel momento, accusi dei problemi e ci impieghi più del previsto a riprendersi la terza piazza. Ne approfitta Verstappen, sfruttando il motore Red Bull, che s'infila in un pertugio, poi passerà anche Leclerc e si porterà in zona podio, chiudendo secondo.

Dietro di loro finisce lo stesso Antonelli, terzo, al settimo podio su otto in stagione (escludendo le gare sprint). Male le Ferrari, che erano arrivate alla gp della domenica con altre aspettative, ma finiscono lontane: Lewis Hamilton è 5°, Leclerc 8°. In classifica generale comanda ancora Antonelli, con 171 punti, mentre Russell supera Hamilton e si porta in seconda posizione, a 40 lunghezze di distanza. Scende in terza l'inglese della Ferrari, a 45 punti di distacco dall'italiano.

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