FORMULA 1 F1: Sainz vince a Singapore, primo successo Ferrari Sul podio anche la McLaren di Norris e la Mercedes di Hamilton

F1: Sainz vince a Singapore, primo successo Ferrari.

Carlos Sainz ha vinto il GP di Singapore, condotto per tutti i 62 giri. Per la Ferrari è il primo successo nel 2023. Sul podio anche la McLaren di Lando Norris e la Mercedes di Lewis Hamilton. La gara ha avuto un colpo di scena all'ultimo giro, quando George Russell - terzo ed all'attacco di Norris - è finito contro le barriere, lasciando via libera al terzo posto di Hamilton ed al quarto di Leclerc. Il leader del mondiale Max Verstappen ha chiuso quinto, dopo essere partito undicesimo. La Ferrari torna al successo dopo 26 gare: l'ultimo primo posto di Maranello risaliva al GP d'Austria del 2022, quando vinse Leclerc. Per Sainz è la seconda vittoria al volante della Ferrari.

"E' una sensazione incredibile, ringrazio la scuderia Ferrari, è stato fatto un grande sforzo per tornare a vincere dopo un inizio difficile: abbiamo fatto tutto alla perfezione". Carlos Sainz ammette di essere "al settimo cielo" dopo il successo a Singapore che riporta la Rossa sul gradino più alto del podio dopo un lungo digiuno. "Dovevamo cercare di gestire il degrado delle gomme - ha detto lo spagnolo autore di una gara anche moto tattica -, tutto ha funzionato alla perfezione, ce l'abbiamo fatta ad arrivare in fondo. Ho pensato a tenere il passo, abbiamo gestito e portato la macchina al traguardo. Sono al settimo cielo".

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: