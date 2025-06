F1, Spielberg: Norris in pole ma la Ferrari c'è

Al Red Bull Ring è Lando Norris a prendersi la pole position del Gran Premio d'Austria, undicesimo appuntamento del mondiale di Formula 1. Domina la McLaren ma questa volta c'è anche la Ferrari che dimostra un buon passo gara e soprattutto piazza Charles Leclerc in seconda posizione. Binomio McLaren-Ferrari che si ripete anche in seconda fila, con Piastri terzo e Lewis Hamilton quarto. Solo 7° Verstappen nel GP di casa per Red Bull, Kimi Antonelli scatterà dalla 9^ piazza. Gara in programma domenica alle ore 15.